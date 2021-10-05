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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 чер, 2023 19:47
Blumhen написав:
Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.
Здоровий глузд та логіка скінчилися тоді, коли Ви знехтували опитувальником. Правильно заповнена анкета - це основа подальших нормальних стосунків з будь-яким банком. Крім того, потрібно уважно контролювати усе, що Ви підписуєте, навіть тоді, коли Вам кажуть, що усе заповнили точно з Ваших слів.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 11:19
Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:25
wisart написав:
Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
Нехай поставить собі vpn наразі з Польщі тільки так.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:00
Blumhen написав:
бо клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
банк у заручниках роботів
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17
flysoulfly написав: Blumhen написав:
бо клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
банк у заручниках роботів
-фінмоніторщиків
ШІ всім відповість
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sens
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Додано: Чет 29 чер, 2023 16:02
Прийшло на пошту повідомлення, що для обраних (кому надіслали таке повідомлення) з 30 червня по 02 липня за покупки кредиткою буде кешбек 10% макс 500 грн.
Ось тільки не поширюється на покупки в інтернет...Ну хоч щось.
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Oberon
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:34
Oberon написав:
Прийшло на пошту повідомлення, що для обраних (кому надіслали таке повідомлення) з 30 червня по 02 липня за покупки кредиткою буде кешбек 10% макс 500 грн.
Ось тільки не поширюється на покупки в інтернет...Ну хоч щось.
по-богатому
что-то поспешили
прошлые разы присылали в первый, а то и второй день трехдневной акции
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33
Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu
Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:05
sens написав: flysoulfly написав: Blumhen написав:
бо клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
банк у заручниках роботів
-фінмоніторщиків
ШІ всім відповість
та да,
роботы с 80-летних клиентов требуют справку ОК-7
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flysoulfly
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