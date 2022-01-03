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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:05

Re: Райффайзен Банк

https://www.reuters.com/business/financ ... 023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:49

  nekefer написав:https://www.reuters.com/business/finance/raiffeisen-delays-quitting-russia-austria-defends-ties-sources-2023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties


если чо, лукашенко даст дипломата :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:30

Re: Райффайзен Банк

Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки

https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky

Акція діє 15.07.2023 року
Assistant_Portal
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