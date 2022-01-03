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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:05
https://www.reuters.com/business/financ ... 023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
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nekefer
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:49
nekefer написав:
https://www.reuters.com/business/finance/raiffeisen-delays-quitting-russia-austria-defends-ties-sources-2023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
если чо, лукашенко даст дипломата
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