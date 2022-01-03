Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:05
Re: Райффайзен Банк
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
Додано: Чет 06 лип, 2023 14:49
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:30
Re: Райффайзен Банк
Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки
https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky
Акція діє 15.07.2023 року
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:43
Re: Райффайзен Банк
Fishback 5% отримуйте за покупки з карткою Visa Fishka від Райфу
https://news.finance.ua/ua/fishback-5-o ... -vid-rayfu
29 та 30 липня
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