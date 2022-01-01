Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:05
Re: Райффайзен Банк
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
Додано: Чет 06 лип, 2023 14:49
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:30
Re: Райффайзен Банк
Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки
https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky
Акція діє 15.07.2023 року
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:43
Re: Райффайзен Банк
Fishback 5% отримуйте за покупки з карткою Visa Fishka від Райфу
https://news.finance.ua/ua/fishback-5-o ... -vid-rayfu
29 та 30 липня
Додано: Вів 01 сер, 2023 14:49
Re: Райффайзен Банк
Оформіть накопичувальну програму страхування в Райфі - отримайте подарунки
https://news.finance.ua/ua/oformit-nako ... -podarunky
з 1 по 31 серпня 2023р.
Додано: Вів 01 сер, 2023 18:49
интересное на*балово
вообще Райф при всех его заслугаж с ввозом долларов и автоматами по кешью своим маркеингом производит впечатление какого-то мелкого одесского лавочника
Додано: Вів 01 сер, 2023 21:42
ай да молодці австріяки, ай да СПОНСОРИ ВІЙНИ!!!
Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку
Додано: Вів 01 сер, 2023 23:06
а тут і надалі розповідають про якісь плюшкі-бонуси-подарунки. прибрати це лайно з ринку і крапка.
тобто йти з болот вони не будуть - бо в RBI групи іхні активи складають 50% на болотах... їм наче вже і в ЄС натякали, але їм на це чхати, тож можливо потрібно якісь інші дії з боку ЄС запровадити
Додано: Суб 05 сер, 2023 14:30
О, органічні добрива на вентилятор!
Райф (власники чи акціонери) не під міжнародними санкціями.
Тому залиште свої органічні добрива при собі.
Вам вони ще знадобляться, для своїх же, для Пустовойтенка та Кучми, які передали бомбардувальники і ракети Х-55, якими бомбардують Україну. Для покійного Кравчука, який віддав ядерну зброю без жодних реальних гарантій безпеки. Для наступних президентів, які розпродали сотні танків, десятки літаків і гелікоптерів та іншу зброю.
Зрештою для тих, чиї власники/акціонери під санкціями і працюють на ринку, фрідман-Київстар тощо.
І до речі, газо/нафто-транспортна система все ще перекачує ворожий газ/нафту і СПОНСОРУЄ ворогів, вас ЦЕ не дивує, зради не бачите?
Додано: Сер 09 сер, 2023 12:03
Re: Райффайзен Банк
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