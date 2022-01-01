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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:05

Re: Райффайзен Банк

https://www.reuters.com/business/financ ... 023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:49

  nekefer написав:https://www.reuters.com/business/finance/raiffeisen-delays-quitting-russia-austria-defends-ties-sources-2023-07-06/
Raiffeisen delays quitting Russia as Austria defends ties


если чо, лукашенко даст дипломата :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:30

Re: Райффайзен Банк

Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки

https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky

Акція діє 15.07.2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:43

Re: Райффайзен Банк

Fishback 5% отримуйте за покупки з карткою Visa Fishka від Райфу

https://news.finance.ua/ua/fishback-5-o ... -vid-rayfu

29 та 30 липня
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 14:49

Re: Райффайзен Банк

Оформіть накопичувальну програму страхування в Райфі - отримайте подарунки

https://news.finance.ua/ua/oformit-nako ... -podarunky

з 1 по 31 серпня 2023р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 18:49

  Assistant_Portal написав:Оформіть накопичувальну програму страхування в Райфі - отримайте подарунки

https://news.finance.ua/ua/oformit-nako ... -podarunky

з 1 по 31 серпня 2023р.


интересное на*балово

вообще Райф при всех его заслугаж с ввозом долларов и автоматами по кешью своим маркеингом производит впечатление какого-то мелкого одесского лавочника
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 21:42

ай да молодці австріяки, ай да СПОНСОРИ ВІЙНИ!!! :twisted: :twisted: :twisted:


Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку https://biz.censor.net/n3434669
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 23:06

  greenozon написав:ай да молодці австріяки, ай да СПОНСОРИ ВІЙНИ!!! :twisted: :twisted: :twisted:


Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку https://biz.censor.net/n3434669


а тут і надалі розповідають про якісь плюшкі-бонуси-подарунки. прибрати це лайно з ринку і крапка.

Банк уточнює, що у випадку сплати додаткового податку до бюджету РФ після початку 2024 року витрати на це складуть орієнтовно 100 млн євро. Водночас група розглядає анонсовану російською владою можливість дострокової його сплати зі знижкою 50% до кінця цього року.


тобто йти з болот вони не будуть - бо в RBI групи іхні активи складають 50% на болотах... їм наче вже і в ЄС натякали, але їм на це чхати, тож можливо потрібно якісь інші дії з боку ЄС запровадити
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:30

  greenozon написав:ай да молодці австріяки, ай да СПОНСОРИ ВІЙНИ!!! :twisted: :twisted: :twisted:


Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку https://biz.censor.net/n3434669


О, органічні добрива на вентилятор!

Райф (власники чи акціонери) не під міжнародними санкціями.
Тому залиште свої органічні добрива при собі.

Вам вони ще знадобляться, для своїх же, для Пустовойтенка та Кучми, які передали бомбардувальники і ракети Х-55, якими бомбардують Україну. Для покійного Кравчука, який віддав ядерну зброю без жодних реальних гарантій безпеки. Для наступних президентів, які розпродали сотні танків, десятки літаків і гелікоптерів та іншу зброю.

Зрештою для тих, чиї власники/акціонери під санкціями і працюють на ринку, фрідман-Київстар тощо.

І до речі, газо/нафто-транспортна система все ще перекачує ворожий газ/нафту і СПОНСОРУЄ ворогів, вас ЦЕ не дивує, зради не бачите?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:03

Re: Райффайзен Банк

  10/9/9 написав:Райф (власники чи акціонери) не під міжнародними санкціями.


Але питання із боку ЄС та США вже є

А ви і надалі користуйтеся їх послугами, це ж не заборонено. Із душком з добрив
DmitryZP
 
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