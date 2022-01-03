Ви ж їх усі знаєте, чи ні? Якщо ні, тоді ви ж мабуть і далі користуєтесь Київстаром, чи Helsi, чи п'єте "Ужгородський" коньяк, "Моршинську", "Миргородську" і т.д. і т.п.
А ще є державні підприємства, які офіційно, через фірми прокладки продають титанову руду агресору. І ще багато інших держ-підприємств, які через фірми-прокладки продають агресору інші корисні копалини, чи навіть готову продукцію.
Спочатку розберіться зі "своїми", а потім вже чіпляйтесь до іноземців.
До того ж, у 2008-му, коли агресор напав на Грузію, ви де були? Теж ігнорили абсолютно усіх виробників/банки, які нікуди не йшли з країни агресора? Чи прокинулись лише зараз?