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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:40

  DmitryZP написав:Але питання із боку ЄС та США вже є
А ви і надалі користуйтеся їх послугами, це ж не заборонено. Із душком з добрив


Еге ж,
"Загалом за підрахунками аналітиків великим російським бізнесменам поки що в Україні належать як мінімум 88 компаній зі сфер енергетики, логістики, промисловості, готельного бізнесу тощо."
https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/10/703110/

Ви ж їх усі знаєте, чи ні?
Якщо ні, тоді ви ж мабуть і далі користуєтесь Київстаром, чи Helsi, чи п'єте "Ужгородський" коньяк, "Моршинську", "Миргородську" і т.д. і т.п.

А ще є державні підприємства, які офіційно, через фірми прокладки продають титанову руду агресору. І ще багато інших держ-підприємств, які через фірми-прокладки продають агресору інші корисні копалини, чи навіть готову продукцію.

Спочатку розберіться зі "своїми", а потім вже чіпляйтесь до іноземців.

До того ж, у 2008-му, коли агресор напав на Грузію, ви де були? Теж ігнорили абсолютно усіх виробників/банки, які нікуди не йшли з країни агресора? Чи прокинулись лише зараз?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:31

10/9/9 а до чого згадка про інших - тут наче гілка стосується конкретно цієї фінансової установи. Чи якщо ще інші 88 чи скільки там існують то можна і тут закривати очі?

А оце "де ви були" я десь вже чув... а, ну да - про дамбілі бомбас - та сама фраза
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:42

  DmitryZP написав:10/9/9 а до чого згадка про інших - тут наче гілка стосується конкретно цієї фінансової установи. Чи якщо ще інші 88 чи скільки там існують то можна і тут закривати очі?

А оце "де ви були" я десь вже чув... а, ну да - про дамбілі бомбас - та сама фраза

О, як вас дамбіт-бомбасить.
Якщо у вас є претензії до райфу, подавайте на них на суд,
в Україні чи в країні, де, як ви пишете, до райфу є питання, в США чи в країнах ЄС.
lol
10/9/9
 
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