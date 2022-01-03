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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:40

  DmitryZP написав:Але питання із боку ЄС та США вже є
А ви і надалі користуйтеся їх послугами, це ж не заборонено. Із душком з добрив


Еге ж,
"Загалом за підрахунками аналітиків великим російським бізнесменам поки що в Україні належать як мінімум 88 компаній зі сфер енергетики, логістики, промисловості, готельного бізнесу тощо."
https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/10/703110/

Ви ж їх усі знаєте, чи ні?
Якщо ні, тоді ви ж мабуть і далі користуєтесь Київстаром, чи Helsi, чи п'єте "Ужгородський" коньяк, "Моршинську", "Миргородську" і т.д. і т.п.

А ще є державні підприємства, які офіційно, через фірми прокладки продають титанову руду агресору. І ще багато інших держ-підприємств, які через фірми-прокладки продають агресору інші корисні копалини, чи навіть готову продукцію.

Спочатку розберіться зі "своїми", а потім вже чіпляйтесь до іноземців.

До того ж, у 2008-му, коли агресор напав на Грузію, ви де були? Теж ігнорили абсолютно усіх виробників/банки, які нікуди не йшли з країни агресора? Чи прокинулись лише зараз?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:31

10/9/9 а до чого згадка про інших - тут наче гілка стосується конкретно цієї фінансової установи. Чи якщо ще інші 88 чи скільки там існують то можна і тут закривати очі?

А оце "де ви були" я десь вже чув... а, ну да - про дамбілі бомбас - та сама фраза
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:42

  DmitryZP написав:10/9/9 а до чого згадка про інших - тут наче гілка стосується конкретно цієї фінансової установи. Чи якщо ще інші 88 чи скільки там існують то можна і тут закривати очі?

А оце "де ви були" я десь вже чув... а, ну да - про дамбілі бомбас - та сама фраза

О, як вас дамбіт-бомбасить.
Якщо у вас є претензії до райфу, подавайте на них на суд,
в Україні чи в країні, де, як ви пишете, до райфу є питання, в США чи в країнах ЄС.
lol
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:57

Re: Райффайзен Банк

так на форуме и есть суд, общественный
конечно можете их защищать, мол вон ОТП и еще 88 компаний тоже в московии работает
но я буду их осуждать, и тех 88 тоже, не за то где они работают, а за то что они платят пыне деньги на покупку шахедов
в отчете ясно же написали, что еще и дополнительно 100 млн евро на убийства украинцев, ну принесите им еще денег, пусть убьют еще немного
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:28

nekefer:

І не лише ОТР:

https://ukrsibbank.com
https://bnpparibasbank.ru

http://www.crediteurope.com.ua/ua/fgvfo.html
Бачимо відеоролики Руслани Лижичко, Остапа Ступки. Ну так, вони не знали, що поробиш...
https://www.crediteurope.ru

https://country.db.com/ukraine
https://country.db.com/russia

і це ще не всі, там ще й інші іноземці, Комерцбанк і т.д. і т.п.

Просто панове
greenozon і DmitryZP сиділи на гілці Sense,
ще коли той був фрідманівським-рашистським,
і чомусь не писали, що "а тут і надалі розповідають про якісь плюшкі-бонуси-подарунки. прибрати це лайно з ринку і крапка",
а мовчки рахували свої прибутки у фрідман-банку.

І на гілці ukrsibbank
панове greenozon і DmitryZP сидять і мовчки рахують свої прибутки...

Все з ними ясно...
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:03

Вопрос к старожилам банка. Т.к. у самого только припадающая пылью карта "АТБ" (пользуюсь атбшкой от А-банка, а райфовская дебетовая - нафиг не нужна).

В течение месяца Райф завалил рекламой различных акций с кешбэком: то 5% на заправку на ОККО, то куча разных кешбэков выходного дня. Довольно интересно. В связи с чем и возник вопрос, а именно:
акции проводятся то по карте VISA Fishka (обычная "Фишка" есть у меня, но не банковская карта, конечно), то по карте VISA Gold Райфкартка+.
На горячей линии сказали, что:
- это две разных карты;
- обе они подвязываются к одному(!) текущему счету "Райфкартка+".

С чем, собственно, связан вопрос. Я не уверен, что буду активно этими картами пользоваться (так, от акции до акции), а платить банку комиссию за невыполнение условий по счету Райфкартка+ тоже не хочется.
Действительно ли можно открыть две разных карты и подвязать их к одному счету? Возможно, кто-то уже так делал и пользуется. Буду признателен, если поделитесь опытом.
Особо экспериментировать с Райфом не хочется.
Искатель
 
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