Ви ж їх усі знаєте, чи ні? Якщо ні, тоді ви ж мабуть і далі користуєтесь Київстаром, чи Helsi, чи п'єте "Ужгородський" коньяк, "Моршинську", "Миргородську" і т.д. і т.п.
А ще є державні підприємства, які офіційно, через фірми прокладки продають титанову руду агресору. І ще багато інших держ-підприємств, які через фірми-прокладки продають агресору інші корисні копалини, чи навіть готову продукцію.
Спочатку розберіться зі "своїми", а потім вже чіпляйтесь до іноземців.
До того ж, у 2008-му, коли агресор напав на Грузію, ви де були? Теж ігнорили абсолютно усіх виробників/банки, які нікуди не йшли з країни агресора? Чи прокинулись лише зараз?
так на форуме и есть суд, общественный конечно можете их защищать, мол вон ОТП и еще 88 компаний тоже в московии работает но я буду их осуждать, и тех 88 тоже, не за то где они работают, а за то что они платят пыне деньги на покупку шахедов в отчете ясно же написали, что еще и дополнительно 100 млн евро на убийства украинцев, ну принесите им еще денег, пусть убьют еще немного
і це ще не всі, там ще й інші іноземці, Комерцбанк і т.д. і т.п.
Просто панове greenozon і DmitryZP сиділи на гілці Sense, ще коли той був фрідманівським-рашистським, і чомусь не писали, що "а тут і надалі розповідають про якісь плюшкі-бонуси-подарунки. прибрати це лайно з ринку і крапка", а мовчки рахували свої прибутки у фрідман-банку.
І на гілці ukrsibbank панове greenozon і DmitryZP сидять і мовчки рахують свої прибутки...
Вопрос к старожилам банка. Т.к. у самого только припадающая пылью карта "АТБ" (пользуюсь атбшкой от А-банка, а райфовская дебетовая - нафиг не нужна).
В течение месяца Райф завалил рекламой различных акций с кешбэком: то 5% на заправку на ОККО, то куча разных кешбэков выходного дня. Довольно интересно. В связи с чем и возник вопрос, а именно: акции проводятся то по карте VISA Fishka (обычная "Фишка" есть у меня, но не банковская карта, конечно), то по карте VISA Gold Райфкартка+. На горячей линии сказали, что: - это две разных карты; - обе они подвязываются к одному(!) текущему счету "Райфкартка+".
С чем, собственно, связан вопрос. Я не уверен, что буду активно этими картами пользоваться (так, от акции до акции), а платить банку комиссию за невыполнение условий по счету Райфкартка+ тоже не хочется. Действительно ли можно открыть две разных карты и подвязать их к одному счету? Возможно, кто-то уже так делал и пользуется. Буду признателен, если поделитесь опытом. Особо экспериментировать с Райфом не хочется.