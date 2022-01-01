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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:01

Re: Райффайзен Банк

підкажіть будь ласка , P2P переказ коштів між картами Райф+ без комісії ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:20

Re: Райффайзен Банк

«Спробуйте з нами» — пропонуємо акційні умови новим бізнес-клієнтам

https://news.finance.ua/ua/sprobuyte-z- ... -kliyentam

з 15.08.2023р. по 30.11.2023р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:30

  lincoln2 написав:підкажіть будь ласка , P2P переказ коштів між картами Райф+ без комісії ?
>>> див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:10

Re: Райффайзен Банк

Квитки на гортензію у Добропарку розігрує Райф

https://news.finance.ua/ua/kvytky-na-ho ... hruye-rayf

Акція та визначення переможців відбуватимуться на сторінках Райфу у соцмережах:
Facebook- 15−16 серпня з визначенням переможця 17 серпня;
TikTok- 29−30 серпня з визначенням переможця 31 серпня.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2763
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