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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:01
Re: Райффайзен Банк
підкажіть будь ласка , P2P переказ коштів між картами Райф+ без комісії ?
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:20
Re: Райффайзен Банк
«Спробуйте з нами» — пропонуємо акційні умови новим бізнес-клієнтам
https://news.finance.ua/ua/sprobuyte-z- ... -kliyentam
з 15.08.2023р. по 30.11.2023р.
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:30
>>> див.тут
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:10
Re: Райффайзен Банк
Квитки на гортензію у Добропарку розігрує Райф
https://news.finance.ua/ua/kvytky-na-ho ... hruye-rayf
Акція та визначення переможців відбуватимуться на сторінках Райфу у соцмережах:
Facebook- 15−16 серпня з визначенням переможця 17 серпня;
TikTok- 29−30 серпня з визначенням переможця 31 серпня.
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:47
Паламанали?!
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:01
а коли працювало то можна було потягнути з Хамона без комісії зі сторони Сенса?
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:53
вже працює
можна і з Хамона і з Вайта(Пакетки) на картку Райфа (від 300грн кажись)
тільки у Хамона ж вже ліміт на 20К/міс дебетних нашару, а у Вайта = 100К/міс
Додано: Суб 19 сер, 2023 12:19
ага, когда затягивал этим про-Райффовским(!) сервисом, то затем долго оправдывался, почему так много транзакций, и откуда, и зачем ваще...
Райфф такой РайХХХф
Додано: Суб 19 сер, 2023 12:22
Re: Райффайзен Банк
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