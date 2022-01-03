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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 03:52

  cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)

плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:08

Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:32

  root написав:Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?


закрыть :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:14

  cohan написав:закрыть


Це якщо ще не відкривав, просто замануха така зраз, і бали фішка підвищені за заправку на ОККО і 5% кешбек і 100грн відразу за відкриття картки... :)))
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:44

  root написав:
  cohan написав:закрыть


Це якщо ще не відкривав, просто замануха така зраз, і бали фішка підвищені за заправку на ОККО і 5% кешбек і 100грн відразу за відкриття картки... :)))

А точно бали+КБ буде? Бо раніше тільки КБ нараховували!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:48

Начебто так.Зображення
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:35

  root написав:Начебто так.Зображення

Обирайте:
або оце -2грн/л +5% КБ
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... a-raifcard

або ФІшка від ОККО: до -5.5грн/л і КБ з картки оплати (у Привата зараз -3%)
Нііі, ну от на ЦІ свята(разово!) буде аж 5.5% на паливо, але не 4..5грн/л ...ну обирайте що краще 8)
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 21 сер, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:40

  Amethyst написав:Обирайте:
або оце -2грн/л +5% КБ
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... a-raifcard
або ФІшка від ОККО: до -5.5грн/л і КБ з картки оплати (у Привата зараз -3%)

охжеж муфльори там. Заплутають так шо капець :mrgreen:


Начеж написано що кешбек банківської картки сумується з персональним від фішки...
root
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