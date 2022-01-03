Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 03:52
cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)
плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две
Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 11:08
Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 12:14
cohan написав:
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Це якщо ще не відкривав, просто замануха така зраз, і бали фішка підвищені за заправку на ОККО і 5% кешбек і 100грн відразу за відкриття картки...
))
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Додано: Пон 21 сер, 2023 12:44
root написав: cohan написав:
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Це якщо ще не відкривав, просто замануха така зраз, і бали фішка підвищені за заправку на ОККО і 5% кешбек і 100грн відразу за відкриття картки...
))
А точно бали+КБ буде? Бо раніше тільки КБ нараховували!
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:35
root написав:
Начебто так.
Обирайте:
або оце -2грн/л +5% КБ
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... a-raifcard
або ФІшка від ОККО: до -5.5грн/л і КБ з картки оплати (у Привата зараз -3%)
Нііі, ну от на ЦІ свята(разово!) буде аж 5.5% на паливо, але не 4..5грн/л ...ну обирайте що краще
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в Пон 21 сер, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:40
охжеж муфльори там. Заплутають так шо капець
Начеж написано що кешбек банківської картки сумується з персональним від фішки...
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Додано: Пон 21 сер, 2023 17:04
Оформити автоцивілку зі знижкою 10% можна у Райфі до 1 вересня
https://news.finance.ua/ua/oformyty-avt ... 1-veresnya
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