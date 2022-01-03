RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:32

  cohan написав:
  Искатель написав:
  cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)

плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.



2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно

3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю

тю, достатньо зайти в меню "Рахунки" додатку і ви побачите всі свої рахунки і по кожному буде видно які картки до нього прив'язані. P.S. маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися - просто закриваєш плату пільгового періоду через відповідний рахунок і все виходить безкоштовно
nickvp
 
Повідомлень: 437
З нами з: 16.10.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:35

Забув додати, а редагувати попереднє повідомлення не хочеться - у мене є картки "Фішка", як у пакеті "Райф+", так і у пакеті "Престиж" - скільки можна випустити безкоштовних карток до рахунку, стільки і замовляв
nickvp
 
Повідомлень: 437
З нами з: 16.10.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:00

nickvp

ха, так то "Престиж" :) теж на нього поглядував, але курсообмін валютний цього банку сказав що мені таке не підходить :mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 04.03.15
Подякував: 229 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів Банк 1 ... 9, 10, 11
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
104 44400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 10:58
Danik
Банк Глобус 1 ... 76, 77, 78
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
779 494643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 09:56
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 52, 53, 54
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
534 300986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 сер, 2023 15:53
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.