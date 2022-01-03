cohan написав:Искатель написав:
Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.
2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно
3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю
тю, достатньо зайти в меню "Рахунки" додатку і ви побачите всі свої рахунки і по кожному буде видно які картки до нього прив'язані. P.S. маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися - просто закриваєш плату пільгового періоду через відповідний рахунок і все виходить безкоштовно