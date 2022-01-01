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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:32

  cohan написав:
  Искатель написав:
  cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)

плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.



2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно

3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю

тю, достатньо зайти в меню "Рахунки" додатку і ви побачите всі свої рахунки і по кожному буде видно які картки до нього прив'язані. P.S. маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися - просто закриваєш плату пільгового періоду через відповідний рахунок і все виходить безкоштовно
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:35

Забув додати, а редагувати попереднє повідомлення не хочеться - у мене є картки "Фішка", як у пакеті "Райф+", так і у пакеті "Престиж" - скільки можна випустити безкоштовних карток до рахунку, стільки і замовляв
nickvp
 
Повідомлень: 437
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:00

nickvp

ха, так то "Престиж" :) теж на нього поглядував, але курсообмін валютний цього банку сказав що мені таке не підходить :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:13

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:39

Віза Фішка на ТРИ дні

  root написав:Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККО
https://myfishka.com/offer/64ddf186e4b08ef22f788512

Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.
Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.
АЛЕ!
Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)

В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав :(

ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу :idea:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 22 сер, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:44

Amethyst

Дякую, зате як хитро в рекламі понаписали. Багато хто поведеться, адже все так солодко.
root
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:53

  root написав:Amethyst

Дякую, зате як хитро в рекламі понаписали. Багато хто поведеться, адже все так солодко.

Ну ця аХція від ОККО. Мій персмен у Райфі нічого не знає. Зразу захотіла втулити мені Фішку за 100 грн, хоча у мене і в РАйф+ і в Престижі ці Фішки є безкоштовними, але я їх не випускав, бо знав про ті незрозумілі -2грн/л :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:32

  Amethyst написав:
  nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула :evil:


ФОПам не дают (
стану Гиг контрактором, если не гигнется :mrgreen:
cohan
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