Додано: Вів 22 сер, 2023 11:39

root написав: Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ? Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККОВони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.АЛЕ!Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупкитоварів на АЗК ОККО у Райфа-- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тодіще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримавПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу