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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:30

  Amethyst написав:
  nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула :evil:

Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к
nickvp
 
Повідомлень: 440
З нами з: 16.10.14
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  #<1 ... 114115116117
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