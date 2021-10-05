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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:30
Amethyst написав: nickvp написав:
маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула
Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к
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