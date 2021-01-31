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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 114115116117 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Райффайзен Банк 4 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 8% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 46% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 9 Всього голосів : 24 Додано: Сер 23 сер, 2023 17:30 Amethyst написав: nickvp написав: маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися... маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися... так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула

Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к nickvp Повідомлень: 441 З нами з: 16.10.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:15 cohan написав: Искатель написав: cohan написав:

у меня есть все три

плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)



плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

у меня есть все триплата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.

1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.

2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.

3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно. Вот тут не понял, уточню.1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.





2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно



3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю 2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю

Минуточку!

Или Вы сами не разобрались до конца... Или меня горячая линия запутала, навешав лапши.



Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты

И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета.

Выходит, меня горячая линия обманула? Минуточку!Или Вы сами не разобрались до конца... Или меня горячая линия запутала, навешав лапши.Мне сказали, что выполнение условия -, а неИ если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета.Выходит, меня горячая линия обманула? Искатель Повідомлень: 6111 З нами з: 22.02.16 Подякував: 994 раз. Подякували: 4804 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43 Amethyst написав: root написав: Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ? Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККО

https://myfishka.com/offer/64ddf186e4b08ef22f788512



Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.

Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.

АЛЕ!

Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)



В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав



ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККОВони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.АЛЕ!Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупкитоварів на АЗК ОККО у Райфа-- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тодіще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримавПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу



Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов.

Вы меня фактически уберегли от ошибки.

У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно.

Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.



Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить? Я имею в виду сам счет "Фишки"... Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов.Вы меня фактически уберегли от ошибки.У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно.Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить?Я имею в виду сам счет "Фишки"... Искатель Повідомлень: 6111 З нами з: 22.02.16 Подякував: 994 раз. Подякували: 4804 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 114115116117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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