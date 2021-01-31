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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:30

  Amethyst написав:
  nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула :evil:

Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:15

  cohan написав:
  Искатель написав:
  cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)

плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.



2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно

3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю

Минуточку!
Или Вы сами не разобрались до конца... Или меня горячая линия запутала, навешав лапши.

Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты
И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета.
Выходит, меня горячая линия обманула?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43

  Amethyst написав:
  root написав:Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККО
https://myfishka.com/offer/64ddf186e4b08ef22f788512

Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.
Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.
АЛЕ!
Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)

В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав :(

ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу :idea:


Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов.
Вы меня фактически уберегли от ошибки.
У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно.
Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.

Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить? :) Я имею в виду сам счет "Фишки"...
Искатель
 
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