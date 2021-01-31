Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43

Amethyst написав: root написав: Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ? Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККО

https://myfishka.com/offer/64ddf186e4b08ef22f788512



Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.

Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.

АЛЕ!

Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)



В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав



ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККОВони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.АЛЕ!Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупкитоварів на АЗК ОККО у Райфа-- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тодіще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримавПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу

Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов.Вы меня фактически уберегли от ошибки.У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно.Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить?Я имею в виду сам счет "Фишки"...