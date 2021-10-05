nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула
Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к
cohan написав: у меня есть все три плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)
плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две
Вот тут не понял, уточню. 1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная. 2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна. 3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.
2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно
3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю
Минуточку! Или Вы сами не разобрались до конца... Или меня горячая линия запутала, навешав лапши.
Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета. Выходит, меня горячая линия обманула?
Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск. Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію. АЛЕ! Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)
В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав
ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу
Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов. Вы меня фактически уберегли от ошибки. У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно. Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.
Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить? Я имею в виду сам счет "Фишки"...
Искатель написав:Я имею в виду сам счет "Фишки"...
У ВизаФишка есть ДВЕ части кешбека: - для ОККО -- эт постоянные -2грн/л на баланс Фишка ОККО -- штриХкод прикладываете у кассе или фотите код на ОККО пей. - и второй КБ -- от самой оплаты картой, от он щас активно пампится под всякие аХции на 2..3 дня
И ещё В пакете Райф+ можно БЕСПЛАТНО к картсчету Райф+ открыть ТРИ (мнгновенки или виртуалки) карты: Райф+, АТБ, Фишка. А именные карты -- только за 100грн каждая. Все карты обслужива.тся на ОДНОМ условно-беспланом картсчете. При обеспечениии остатка 5000грн/дн -- бесплатно. У Райфа в ИБ прекрасно отображается ежедневное выполнение условия обслуживания.
Искатель написав: Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета. Выходит, меня горячая линия обманула?
может я Вас запутал
короче - 5500 ( ну 5000) лежит на счету к которому подключены: Райф+ АТБ 1я АТБ 2я Фишка
и ничего ни по какой карте в счет абонплаты не списывается