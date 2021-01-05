RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:30

  Amethyst написав:
  nickvp написав:маючи кредитку "2 кешбеки" про плату за Райф+ та за пакет послуг "Престиж" особливо не приходиться перейматися...
так треба ж таки мати ту кредитку, але Валя її мало кому видає, навіть своїм преміум-клієнтам як забрала ліміт з початком війни, то до тепер і не повернула :evil:

Можливо. Я окрім преміум пакету ще і зарплатник у цьому банку і з досить непоганою білою ЗП. Після початку повномасштабного вторгнення ліміт по кредитці скинули до 0, але потім повернули частково, а декілька місяців тому відновили ліміт до вторгнення - 250к
nickvp
 
Повідомлень: 441
З нами з: 16.10.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:15

  cohan написав:
  Искатель написав:
  cohan написав:
у меня есть все три
плата есть, держу 5000 (хз, типа 40 грн можно бы на депо иметь, а тут 30 чи сколько отдавать но уже привычка)

плата за Райф+, АТБ и Фишка идут бесплатно, АТБ у меня аж две

Вот тут не понял, уточню.
1. Карта АТБ - в тарифе Райфкартка (без плюса), она по умолчанию бесплатная.
2. Visa Fishka - на тарифе Райфкартка +, она не может идти бесплатно, если Вы не выполняете условие. Вы пишете, что держите 5000, этого достаточно для бесплатности. Но именно потому, что держите деньги на счету, а не потому, что Фишка - бесплатна.
3. И все же - Visa Gold Райфкартка + и Visa Fishka - на разных счетах или на одном? Можете это уточнить в поддержке и написать? Очень интересно.



2. все так, у меня Райф+, плата только за одну карту - в отделении спрашивал да и так же вижу - ничего не плачу, но держу 5500, (500 трачу-пополняю), ну то есть держу я 5500 на Райф+ а фишка идет бесплатно

3. счет один 100% - пополняю обычно РАйф+ СЭПом - сразу на всех трех (ну четырех) картах рисуется одинаковая сумма - фишка у меня последняя оформленная, в приложении соответственно светится первой (можно скрыть), по ней остаток и смотрю

Минуточку!
Или Вы сами не разобрались до конца... Или меня горячая линия запутала, навешав лапши.

Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты
И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета.
Выходит, меня горячая линия обманула?
Искатель
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 22.02.16
Подякував: 995 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43

  Amethyst написав:
  root написав:Хлопці і дівчата, а які ще є варіанти не платити за користування Visa Fishka окрім тримання на балансі 5000 грн. чи трати їх. ?

Таки замучив двох хопців і чудову дівчинку сапорта ОККО
https://myfishka.com/offer/64ddf186e4b08ef22f788512

Вони парять під аХцію картку Віза Фішка з компенсацією новачкам 100 грн за їх випуск.
Старички можуть просто зареєструвати свої дійсні Віза Фішка в цю аХцію.
АЛЕ!
Якщо просто користуватися на ОККО тільки Віза Фішка від Райфа, то буде стандартна скидка від самого Райфа = -2грн/л на FISHBACK(це баланс ОККО), -5% за покупки непаливних товарів на АЗК ОККО у Райфа і спрацює по аХції -- FISHBACK(це баланс ОККО) 5% за покупки у трьох категоріях (тільки з 24 до 27 серпня там є і паливо!)

В цьому сенсі краще користуватися Фішкою від ОККО, там щас дають скидку -4..5грн/л, а оплачувати (з 24 до 27 серпня!) зарегіною в аХцію Віза Фішка від Райфу, тоді (може) ще і донарахують 5% на Фішку від ОККО. Точної відповіді так і не отримав :(

ПС. Ньюанс. Якщо випустити Віза Фішка від Райфу на свій телепон, що ВЖЕ Є в ОККО, то НОВА Фішка від Райфу приб'є стару Фішку від ОККО і у вас будуть оті стандарні вічні -2грн/л.. Треба у Фішці ОККО юзать відмінний від фінансового у Райфу :idea:


Очень ценное сообщение. Если бы мог, поставил бы 10 плюсов.
Вы меня фактически уберегли от ошибки.
У меня обычная (не райфовская) Фишка, ей уже лет... много. Т.е. если бы я открыл сейчас Visa Fishka от Райфа, я бы тупо перебил ей уже имеющуюся? Это было бы очень грустно.
Но с другой стороны... мне сейчас ОККО дает позорные -1 грн/л (месяц назад было -3 грн/л), поэтому как бы не особо и жалко. А держать два Фишечных счета... в этом есть смысл?... Даже не знаю. Разве что выбирать, где больше скидка, тем и пользоваться.

Дилетантский вопрос: а чтобы был фишбек по карте Visa Fiska, надо на ОККО только ей платить? :) Я имею в виду сам счет "Фишки"...
Искатель
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 22.02.16
Подякував: 995 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Я имею в виду сам счет "Фишки"...

У ВизаФишка есть ДВЕ части кешбека:
- для ОККО -- эт постоянные -2грн/л на баланс Фишка ОККО -- штриХкод прикладываете у кассе или фотите код на ОККО пей.
- и второй КБ -- от самой оплаты картой, от он щас активно пампится под всякие аХции на 2..3 дня :(

И ещё :)
В пакете Райф+ можно БЕСПЛАТНО к картсчету Райф+ открыть ТРИ (мнгновенки или виртуалки) карты: Райф+, АТБ, Фишка.
А именные карты -- только за 100грн каждая.
Все карты обслужива.тся на ОДНОМ условно-беспланом картсчете. При обеспечениии остатка 5000грн/дн -- бесплатно. У Райфа в ИБ прекрасно отображается ежедневное выполнение условия обслуживания.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:00

  Искатель написав:
Мне сказали, что выполнение условия - для счета, а не для карты
И если держать на счету 5500, как Вы делаете, то обе карты должны быть бесплатны, т.к. условие - для счета.
Выходит, меня горячая линия обманула?


может я Вас запутал

короче - 5500 ( ну 5000) лежит на счету к которому подключены:
Райф+
АТБ 1я
АТБ 2я
Фишка

и ничего ни по какой карте в счет абонплаты не списывается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:29

Единственный вопрос, который у меня остался:
"Можно ли при открытии VISA Fishka привязаться к уже существующему счету Fishka, чтобы не открывать новый?"

Если можно, то я открою эту карту. Если нет, то ну ее нафиг
Искатель
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 22.02.16
Подякував: 995 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:54

она читала
мир
как роман,
а он -
оказался повестью...
flysoulfly
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:42

  Искатель написав:Единственный вопрос, который у меня остался:
"Можно ли при открытии VISA Fishka привязаться к уже существующему счету Fishka, чтобы не открывать новый?"

Если можно, то я открою эту карту. Если нет, то ну ее нафиг


ессно можно - в тарифах Райфкарты есть же, открываете как допку
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavyak і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Південний 1 ... 14, 15, 16
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
152 158575
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 11:51
cohan
Кредитвест Банк 1, 2, 3, 4
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
33 14071
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 11:46
cohan
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 14, 15, 16
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
151 87878
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 10:58
pepe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.