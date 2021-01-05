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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01

У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:23

  lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608


а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но...
Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива...
короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку :mrgreen:
cohan
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