RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01

У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
lara_08
 
Повідомлень: 901
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:23

  lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608


а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но...
Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива...
короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:41

  cohan написав:
  lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608


а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но...
Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива...
короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку :mrgreen:

Когда была похожая акция -5% по картам привата по-моему, Летишопс тоже всё заплатил.
lara_08
 
Повідомлень: 901
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 93, 94, 95
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
941 358639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лис, 2023 00:36
Visky
Кредитвест Банк 1 ... 7, 8, 9
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
81 25795
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 18:50
cohan
Банк Глобус 1 ... 93, 94, 95
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
942 527857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 18:47
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1018)
24.11.2023 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.