RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:01

У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
lara_08
 
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:23

  lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608


а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но...
Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива...
короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:41

  cohan написав:
  lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 :
Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн.
К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608


а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но...
Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива...
короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку :mrgreen:

Когда была похожая акция -5% по картам привата по-моему, Летишопс тоже всё заплатил.
lara_08
 
Повідомлень: 922
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:17

напомните, плиз: до сих пор СЕПать с Атб-Райфкартки бесплатно ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:22

Re: Райффайзен Банк

flysoulfly, згідно тарифу Райфкартка й Райфкартка+ вихідні СЕП безкоштовні.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:03

Re: Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... ku-v-rayfi

Акція діє з 1 грудня 2023р. по 31 березня 2024р
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:14

Re: Райффайзен Банк

Станьте клієнтом Райфу та отримуйте подарунки за розрахунки бізнес-карткою Visa

https://news.finance.ua/ua/stan-te-kliy ... tkoyu-visa

Акція проводиться з 4 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року включно
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:20

Чи можна стати клієнтом Райфу віддалено без id картки в Дії? Хочу оформити Візу для знижок.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5870 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:25

  Striker написав:Чи можна стати клієнтом Райфу віддалено без id картки в Дії? Хочу оформити Візу для знижок.

Ага, через Дію
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... cards-raif
Рекомендую Райфкартка Visa Reward
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:34

  Amethyst написав:Ага, через Дію
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... cards-raif
Рекомендую Райфкартка Visa Reward

Ви маєте можливість замовити картку та відкрити новий рахунок віддалено*.. Для цього Вам потрібний - застосунок Дія з ID-карткою або закордонним паспортом.

Доведеться стирати боти у відділення.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5870 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 162, 163, 164
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1637 923189
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 14:19
Amethyst
ОТП БАНК 1 ... 34, 35, 36
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
352 216935
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 13:01
root
Банк Глобус 1 ... 96, 97, 98
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
971 536383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 22:02
l_e_x

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.