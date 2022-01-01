У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 : Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн. К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн. https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 : Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн. К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн. https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но... Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива... короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку
lara_08 написав:У Евы с Райфом оказывается акция до 31.12.2023 : Використай картку VISA від Raiffeisen Bank, щоб отримати додаткову знижку 10% від загальної суми замовлення. Діє для замовлень від 500 грн. К тому же ещё на летишопс сейчас кешбэк по Еве 8%. Если у кого нет ещё летишопс, регистрируйтесь по ссылке и получите ещё 50 грн. https://letyshops.com/ua/winwin?ww=33113608
а Ева не балуется как Алло - "кешбек кому-то одному"? там, конечно, выглядит что может и Летишопсу перепадет, но... Маудау стал неплаьтить за "оптовые заказы" - а опт от 6 банок пива... короче, отсеивают свинорыльчиков потихоньку
Когда была похожая акция -5% по картам привата по-моему, Летишопс тоже всё заплатил.