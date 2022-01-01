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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 гру, 2023 15:10
Striker написав:
Ви маєте можливість замовити картку та відкрити новий рахунок віддалено*.. Для цього Вам потрібний - застосунок Дія з ID-карткою або закордонним паспортом.
Доведеться стирати боти у відділення.
Там є віртуалки. Спробуйте.
Але Валя таки любить, коли до неї ходять у гості. Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:17
Amethyst написав:
...Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
Якщо оформлення через документи в Дії + підписати договір Дія.Підписом, то цього обмеження НБУ не буде.
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Суб 09 гру, 2023 13:01
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