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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:10

  Striker написав:
  Amethyst написав:Ага, через Дію
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... cards-raif
Рекомендую Райфкартка Visa Reward

Ви маєте можливість замовити картку та відкрити новий рахунок віддалено*.. Для цього Вам потрібний - застосунок Дія з ID-карткою або закордонним паспортом.

Доведеться стирати боти у відділення.

Там є віртуалки. Спробуйте.
Але Валя таки любить, коли до неї ходять у гості. Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:17

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:...Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
Якщо оформлення через документи в Дії + підписати договір Дія.Підписом, то цього обмеження НБУ не буде.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:20

Re: Райффайзен Банк

10% знижки для ще приємнішого оформлення автоцивілки у Райфі

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-d ... ky-u-rayfi

Акція діє з 11 по 22 грудня 2023 року.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:57

Re: Райффайзен Банк

Клієнт банку на мою картку в Райф перекинув грошенята (за номером картки). Як мені побачити проводку по рахунку, щоб знати коли й яким шляхом виштовхати (СЕП/Р2Р)?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:03

УПЦ фореве

  Howl написав:Клієнт банку на мою картку в Райф перекинув грошенята (за номером картки). Як мені побачити проводку по рахунку, щоб знати коли й яким шляхом виштовхати (СЕП/Р2Р)?

Така операція (між клієнтами банку) проводится поточним оперднем (до 19:00..19:30).
Але саме відображення намалюють тільки наступного дня ближче до 16:00 :mrgreen: :mrgreen:
У виписці зараз намальоване блокування
Amethyst
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