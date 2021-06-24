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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 гру, 2023 15:10
Striker написав:
Ви маєте можливість замовити картку та відкрити новий рахунок віддалено*.. Для цього Вам потрібний - застосунок Дія з ID-карткою або закордонним паспортом.
Доведеться стирати боти у відділення.
Там є віртуалки. Спробуйте.
Але Валя таки любить, коли до неї ходять у гості. Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:17
Amethyst написав:
...Думаю, що з віртою будуть обмеження на 400К/рік
Якщо оформлення через документи в Дії + підписати договір Дія.Підписом, то цього обмеження НБУ не буде.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:20
10% знижки для ще приємнішого оформлення автоцивілки у Райфіhttps://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-d ... ky-u-rayfi
Акція діє з 11 по 22 грудня 2023 року.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:57
Клієнт банку на мою картку в Райф перекинув грошенята (за номером картки). Як мені побачити проводку по рахунку, щоб знати коли й яким шляхом виштовхати (СЕП/Р2Р)?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:03
Howl написав:
Клієнт банку на мою картку в Райф перекинув грошенята (за номером картки). Як мені побачити проводку по рахунку, щоб знати коли й яким шляхом виштовхати (СЕП/Р2Р)?
Така операція (між клієнтами банку) проводится поточним оперднем (до 19:00..19:30).
Але саме відображення намалюють тільки наступного дня ближче до 16:00
У виписці зараз намальоване блокування
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Amethyst
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:46
Добрый день!
Тут на ветке есть поддержка банка? После отмены ограничений НБУ на продажу наличной валюты населению есть внутренний лимит в самом банке?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:27
ВЕСЕЛЬЧАК У ой не раджу з тими відморозкаки мати діло...)) отримаєте блок рахунків і анкету - де ці дятли ( теж пташка така )) ) будуть хотіти від вас прям план коли і кому ви будете перераховувати кошти...от на перед - фіз. особа в їх розумінні це ж як завод - де кожного 15 і 30 числа планові перекази ...а мені весь час здавалось що фіз особа робить свої операції в разі виникнення бажання , потреби чи якихось інших потреб..ну аж ніяк не планово...ну що тут скажеш- дебіли і тільки
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-VICTOR-
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:45
-VICTOR- написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
ой не раджу з тими відморозкаки мати діло...)) отримаєте блок рахунків і анкету - де ці дятли ( теж пташка така )) ) будуть хотіти від вас прям план коли і кому ви будете перераховувати кошти...от на перед - фіз. особа в їх розумінні це ж як завод - де кожного 15 і 30 числа планові перекази ...а мені весь час здавалось що фіз особа робить свої операції в разі виникнення бажання , потреби чи якихось інших потреб..ну аж ніяк не планово...ну що тут скажеш- дебіли і тільки
он же без счета
в кассу принисет из кассы унесет
на самом деле - нит, доллар гость но нечастый
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cohan
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