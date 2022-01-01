еще и на втором месте в таблице валютообмена
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25
Додано: Суб 16 гру, 2023 19:53
Re: Райффайзен Банк
очень скоро они будут гордиться что их деньги в респектабельном европейском банке
типа отнеси Райфу денег, пусть купят пуйлу еще ракет
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:15
Re: Райффайзен Банк
такой страницы больше нет
Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
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