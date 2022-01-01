еще и на втором месте в таблице валютообмена
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25
Додано: Суб 16 гру, 2023 19:53
Re: Райффайзен Банк
очень скоро они будут гордиться что их деньги в респектабельном европейском банке
типа отнеси Райфу денег, пусть купят пуйлу еще ракет
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:15
Re: Райффайзен Банк
такой страницы больше нет
Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:18
Re: Райффайзен Банк
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:26
тобто я дам тебе денег чтобы ты стрелял в соседа, а соседу дам денег чтобы он стрелял в тебя
а сам буду получать прибыль и наслаждаться зрелищем
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:38
Re: Райффайзен Банк
Ничо личного, просто бизнес.
Австрия разблокировала очередной пакет санкций против болот в обмен на приостановку наших санкций против их Райфа.
А национализировать наш Райф мы не готовы.
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