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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25

  nekefer написав:шо там говорят райф больше не спонсор войны?

еще и на втором месте в таблице валютообмена :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:53

Re: Райффайзен Банк

  DmitryZP написав:nekefer місцевому бомонду пофігу

очень скоро они будут гордиться что их деньги в респектабельном европейском банке
the Austrian government is holding talks with Kyiv this weekend in a final effort to strong-arm Ukraine into delisting Austrian lender Raiffeisen Bank from its Sponsors of War register.

https://euobserver.com/world/157838

  cohan написав:
  nekefer написав:шо там говорят райф больше не спонсор войны?

еще и на втором месте в таблице валютообмена :mrgreen:

типа отнеси Райфу денег, пусть купят пуйлу еще ракет :|
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:15

Re: Райффайзен Банк

такой страницы больше нет
Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/boycott/21/

итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая :evil:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:18

Re: Райффайзен Банк

  nekefer написав:итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:26

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?

тобто я дам тебе денег чтобы ты стрелял в соседа, а соседу дам денег чтобы он стрелял в тебя
а сам буду получать прибыль и наслаждаться зрелищем
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:38

Re: Райффайзен Банк

Ничо личного, просто бизнес.
Австрия разблокировала очередной пакет санкций против болот в обмен на приостановку наших санкций против их Райфа.
А национализировать наш Райф мы не готовы.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:17

Re: Райффайзен Банк

У мадяров прокатило, чем австрийцы хуже? Безнаказанность порождает вседозволенность
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:23

Re: Райффайзен Банк

Україна виключила банк Raiffeisen із переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти своє вето, що наклала на 12-тий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.
olmyb
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