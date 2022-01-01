RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25

  nekefer написав:шо там говорят райф больше не спонсор войны?

еще и на втором месте в таблице валютообмена :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:53

Re: Райффайзен Банк

  DmitryZP написав:nekefer місцевому бомонду пофігу

очень скоро они будут гордиться что их деньги в респектабельном европейском банке
the Austrian government is holding talks with Kyiv this weekend in a final effort to strong-arm Ukraine into delisting Austrian lender Raiffeisen Bank from its Sponsors of War register.

https://euobserver.com/world/157838

  cohan написав:
  nekefer написав:шо там говорят райф больше не спонсор войны?

еще и на втором месте в таблице валютообмена :mrgreen:

типа отнеси Райфу денег, пусть купят пуйлу еще ракет :|
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 778
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:15

Re: Райффайзен Банк

такой страницы больше нет
Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/boycott/21/

итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая :evil:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 778
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:18

Re: Райффайзен Банк

  nekefer написав:итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7543
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:26

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?

тобто я дам тебе денег чтобы ты стрелял в соседа, а соседу дам денег чтобы он стрелял в тебя
а сам буду получать прибыль и наслаждаться зрелищем
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 778
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:38

Re: Райффайзен Банк

Ничо личного, просто бизнес.
Австрия разблокировала очередной пакет санкций против болот в обмен на приостановку наших санкций против их Райфа.
А национализировать наш Райф мы не готовы.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:17

Re: Райффайзен Банк

У мадяров прокатило, чем австрийцы хуже? Безнаказанность порождает вседозволенность
Chicheva
 
Повідомлень: 266
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:23

Re: Райффайзен Банк

Україна виключила банк Raiffeisen із переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти своє вето, що наклала на 12-тий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 08.09.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:13

  olmyb написав:Україна виключила банк Raiffeisen із переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти своє вето, що наклала на 12-тий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.


Звичайний шантаж... у орбана прокатило тож тут теж вирішити піти тим самим шляхом

А те що через райф валюту на росії ганяють то таке вже, то другоЄ
DmitryZP
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 163, 164, 165
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1641 930668
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2023 22:38
novichok
Банк Глобус 1 ... 97, 98, 99
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
987 543328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2023 16:20
wildlynx
Агропросперіс Банк 1 ... 11, 12, 13
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
125 57425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 22:07
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.