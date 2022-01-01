Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 19:53
DmitryZP написав: nekefer
місцевому бомонду пофігу
очень скоро они будут гордиться что их деньги в респектабельном европейском банке
the Austrian government is holding talks with Kyiv this weekend in a final effort to strong-arm Ukraine into delisting Austrian lender Raiffeisen Bank from its Sponsors of War register.
https://euobserver.com/world/157838 cohan написав: nekefer написав:
шо там говорят райф больше не спонсор войны?
еще и на втором месте в таблице валютообмена
типа отнеси Райфу денег, пусть купят пуйлу еще ракет
nekefer
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Додано: Нед 17 гру, 2023 10:15
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Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/boycott/21/
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
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nekefer
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Додано: Нед 17 гру, 2023 11:18
nekefer написав:
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?
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Додано: Нед 17 гру, 2023 11:26
Игорь Алексеевич написав: nekefer написав:
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Но почему втихаря... Австрия поставила свои условия - хотите получать деньги и оружие, то уберите санкции с Аваля. Можно было отказаться, но воевать тогда ЗСУ, как будённый в 41г. против танков с саблями и на белом коне?
тобто я дам тебе денег чтобы ты стрелял в соседа, а соседу дам денег чтобы он стрелял в тебя
а сам буду получать прибыль и наслаждаться зрелищем
nekefer
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Додано: Нед 17 гру, 2023 11:38
Ничо личного, просто бизнес.
Австрия разблокировала очередной пакет санкций против болот в обмен на приостановку наших санкций против их Райфа. А национализировать наш Райф мы не готовы.
Amethyst
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Додано: Нед 17 гру, 2023 13:17
У мадяров прокатило, чем австрийцы хуже? Безнаказанность порождает вседозволенность
Chicheva
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Додано: Нед 17 гру, 2023 13:23
Україна виключила банк Raiffeisen із переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти своє вето, що наклала на 12-тий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.
olmyb
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Додано: Нед 17 гру, 2023 18:13
olmyb написав:
Україна виключила банк Raiffeisen із переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія погодилась зняти своє вето, що наклала на 12-тий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.
Звичайний шантаж... у орбана прокатило тож тут теж вирішити піти тим самим шляхом
А те що через райф валюту на росії ганяють то таке вже, то другоЄ
DmitryZP
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Додано: Нед 17 гру, 2023 19:38
nekefer написав:
такой страницы больше нет
Райффайзен Банк - Международный спонсор войны | Война и санкции
https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/boycott/21/
итак официально и втихаря Райф больше не спонсор войны, несите ему деньги смело, купите пуйлу ракеты
мразота зеленая
Зі списку прибрали, але ви ж у курсі ситуації. Бойкотуйте райф і далі.
Чорний Ворон
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