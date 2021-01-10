Чорний Ворон
Ще до війни почали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:30
Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%.
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:39
так онлайн же можна відкрити + картку на НП . не 3 , а 2,25, і з тієї "скарбнички" довго кошти переводити в порівнянні з іншими банками
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