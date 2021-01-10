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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:43

Чорний Ворон
Ще до війни почали :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:30

Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. :o Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%. :lol:
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.
Striker
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:39

  Striker написав:Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. :o Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%. :lol:
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.


так онлайн же можна відкрити + картку на НП . не 3 , а 2,25, і з тієї "скарбнички" довго кошти переводити в порівнянні з іншими банками
bems654556
 
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  #<1 ... 128129130131
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