Чорний Ворон
Ще до війни почали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:30
Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%.
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:39
так онлайн же можна відкрити + картку на НП . не 3 , а 2,25, і з тієї "скарбнички" довго кошти переводити в порівнянні з іншими банками
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:35
Re: Райффайзен Банк
смешные специалисты из райфайз дергают курс онлайн-валютообмена дол во все стороны 37,58-37,79-37,69
никак не могут решить, они за умных, или за красивых.
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:00
[Fin501] они как бы не дергают - прислали на мыло и в пуше - у них акция на сегодня и завтра - с 9 до 17 часов "социальный" доллар в рамках программы 50к и 200к. Соответственно вне данного промежутка времени все меняется в худшую сторону
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:34
это они в акции с 9:00 сегодняшних,
а со вчера - как бы дьоргали
с 17:00 до 24:00 было 37.58 "для своих"
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:30
Відтермінування депозитів
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Raiffeisen Online
Ваш договір прикріплений до цього листа. Також ви можете завантажити його в історії операцій Raiffeisen Online.
Зробити внесок на депозит можна:
переказавши кошти із власного рахунку в Raiffeisen Online («Мої дії»—«Поповнити»). Валюта рахунку має співпадати з валютою депозиту
у касах відділень Райфу
у розділі «Платежі»—«Обмін валют», якщо це валютний депозит. Після обміну гривні на долари США або євро, кошти у валюті будуть автоматично зараховані на ваш новий депозит
Поповнення депозиту має відбутися протягом:
Вклад «Класичний строковий» в іноземній валюті — 1 дня
Вклад «Класичний строковий» в гривні — 7 днів
Вклад «Ощадний» — 30 днів
Вклад «Універсальний» — 90 днів
Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:03
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