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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:43

Чорний Ворон
Ще до війни почали :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:30

Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. :o Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%. :lol:
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:39

  Striker написав:Оформив 2 Візи - одну миттєву Instant пластик, іншу Reward іменну віртуалку. Бо сама спеціаліст каже, що можливо потрібна буде саме іменна в деяких акціях. Прикол з двома додатками, треба розібратися ще що, де і куди, але наче все зручно зроблено. Сказали ще поповнити картку сьогодні на 100 грн і можна користуватися. :o Ще по дефолту зробили депо типу скарбнички, якісь там 3%. :lol:
В цілому, обслуговування сподобалося, відділення м.Дніпро, Європейська, 7А.


так онлайн же можна відкрити + картку на НП . не 3 , а 2,25, і з тієї "скарбнички" довго кошти переводити в порівнянні з іншими банками
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:35

Re: Райффайзен Банк

смешные специалисты из райфайз дергают курс онлайн-валютообмена дол во все стороны 37,58-37,79-37,69
никак не могут решить, они за умных, или за красивых.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:00

[Fin501] они как бы не дергают - прислали на мыло и в пуше - у них акция на сегодня и завтра - с 9 до 17 часов "социальный" доллар в рамках программы 50к и 200к. Соответственно вне данного промежутка времени все меняется в худшую сторону
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:34

  WallNutPen написав:[Fin501] они как бы не дергают - прислали на мыло и в пуше - у них акция на сегодня и завтра - с 9 до 17 часов "социальный" доллар в рамках программы 50к и 200к. Соответственно вне данного промежутка времени все меняется в худшую сторону
:mrgreen: это они в акции с 9:00 сегодняшних,
а со вчера - как бы дьоргали :mrgreen:
с 17:00 до 24:00 было 37.58 :cry: "для своих"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:30

Відтермінування депозитів

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Raiffeisen Online

Ваш договір прикріплений до цього листа. Також ви можете завантажити його в історії операцій Raiffeisen Online.

Зробити внесок на депозит можна:

переказавши кошти із власного рахунку в Raiffeisen Online («Мої дії»—«Поповнити»). Валюта рахунку має співпадати з валютою депозиту
у касах відділень Райфу
у розділі «Платежі»—«Обмін валют», якщо це валютний депозит. Після обміну гривні на долари США або євро, кошти у валюті будуть автоматично зараховані на ваш новий депозит
Поповнення депозиту має відбутися протягом:

Вклад «Класичний строковий» в іноземній валюті — 1 дня
Вклад «Класичний строковий» в гривні — 7 днів
Вклад «Ощадний» — 30 днів
Вклад «Універсальний» — 90 днів
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:03

  [Fin501] написав:смешные специалисты из райфайз дергают курс онлайн-валютообмена дол во все стороны 37,58-37,79-37,69
никак не могут решить, они за умных, или за красивых.

Курс норм в пумба 38.1
NO PASARAN
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