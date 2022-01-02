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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:57
Отделение Райффайзена в Киеве (на Харьковском массиве) мигрировало.
БЫЛ адрес Братства тарасовцев 12/37.
А теперь СТАЛ адрес Ревуцкого 40, возле Варуса (ЖК Лебединый).
По сути переехали через дорогу.
Возможно в понедельник будут торжественно открывать новое отделение.
Плюс теперь у них то ли полностью наружный банкомат, то ли в предбаннике (т.е. вечером надо картой проводить через замок).
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Sanyok77
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57
Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
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Holden
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:24
Holden написав:
Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
зъявился давно
там помоему Дия надо
короче ради фришных p2p не нужен
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cohan
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