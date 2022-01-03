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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:57

Re: Райффайзен Банк

Отделение Райффайзена в Киеве (на Харьковском массиве) мигрировало.
БЫЛ адрес Братства тарасовцев 12/37.
А теперь СТАЛ адрес Ревуцкого 40, возле Варуса (ЖК Лебединый).
По сути переехали через дорогу.
Возможно в понедельник будут торжественно открывать новое отделение.
Плюс теперь у них то ли полностью наружный банкомат, то ли в предбаннике (т.е. вечером надо картой проводить через замок).
Sanyok77
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Повідомлень: 569
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57

Re: Райффайзен Банк

Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:24

  Holden написав:Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.


зъявился давно
там помоему Дия надо
короче ради фришных p2p не нужен
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:04

  cohan написав:додаток MyRaif. З опису наче корисний

короче ради фришных p2p не нужен
нє, ну если б не их финмон стандартно с рентгеном и паяльником, то не помешал бы... :evil:
flysoulfly
 
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  #<1 ... 129130131132
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