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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:57

Re: Райффайзен Банк

Отделение Райффайзена в Киеве (на Харьковском массиве) мигрировало.
БЫЛ адрес Братства тарасовцев 12/37.
А теперь СТАЛ адрес Ревуцкого 40, возле Варуса (ЖК Лебединый).
По сути переехали через дорогу.
Возможно в понедельник будут торжественно открывать новое отделение.
Плюс теперь у них то ли полностью наружный банкомат, то ли в предбаннике (т.е. вечером надо картой проводить через замок).
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57

Re: Райффайзен Банк

Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:24

  Holden написав:Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток.
Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього.
Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав?
Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку.
Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.


зъявился давно
там помоему Дия надо
короче ради фришных p2p не нужен
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:04

  cohan написав:додаток MyRaif. З опису наче корисний

короче ради фришных p2p не нужен
нє, ну если б не их финмон стандартно с рентгеном и паяльником, то не помешал бы... :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:05

Re: Райффайзен Банк

Райф нашел очень выгодное вложение денег и весьма грамотно обосновал
Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка.
"Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от пиковых уровней, хотя по-прежнему находятся ощутимо выше уровня 1П. Мы полагаем, что в 2024 году доходности вдоль кривой ОФЗ будут скорее снижаться при замедлении роста экономики, стабилизации инфляции, снижении проинфляционных рисков, ожидаемой во 2П нейтрализации монетарной политики. Отметим, что влияние фундаментальных факторов может быть ощутимо искажено спецификой рынка ОФЗ, его низкой ликвидностью".
Минфин в 2024 году планирует нарастить объем размещений, несмотря на ожидаемое сокращение дефицита бюджета (в текущем году может составить 2-3 трлн руб., в следующем - 1,6 трлн руб., по оценке Минфина), отмечается далее в комментарии.
"Нетто-объем заимствований за 2023 году сложится вблизи 2 трлн рублей (брутто 2,9 трлн руб. за вычетом погашений на 0,9 трлн рублей), в 2024 году - 2,6 трлн рублей нетто и 4,1 трлн рублей брутто, - указывают эксперты банка. - Фокус в размещениях ведомства планируется на долгосрочных ОФЗ-ПД. Фактор бюджетного канала при относительно стимулирующем характере фискальной политики остается одним из основных в части формирования повышенной премии за риск, он будет ограничивать потенциал снижения доходностей вдоль кривой ОФЗ в следующем году".

переведу с русского языка на понятный
Сейчас очень выгодно купить облигации Минфина Московии, тобто профинансировать бюджет Московии 30% которого идёт на войну в Украине

Спасибо Райф
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:09

  nekefer написав:Райф нашел очень выгодное вложение денег и весьма грамотно обосновал

переведу с русского языка на понятный
Сейчас очень выгодно купить облигации Минфина Московии, тобто профинансировать бюджет Московии 30% которого идёт на войну в Украине

Спасибо Райф[/quote]

так он и там и тут в госбумаги играет, это же его поляна и хрен кого на нее пустит
cohan
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  #<1 ... 129130131132
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