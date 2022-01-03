Отделение Райффайзена в Киеве (на Харьковском массиве) мигрировало. БЫЛ адрес Братства тарасовцев 12/37. А теперь СТАЛ адрес Ревуцкого 40, возле Варуса (ЖК Лебединый). По сути переехали через дорогу. Возможно в понедельник будут торжественно открывать новое отделение. Плюс теперь у них то ли полностью наружный банкомат, то ли в предбаннике (т.е. вечером надо картой проводить через замок).
Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток. Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього. Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав? Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку. Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
Holden написав:Зявився новий додаток MyRaif. З опису наче корисний, тому спробував встановити. Після встановлення, перше, що питає, номер карти, дату випуску та CVV. Спочатку, коли це побачив, вирішив, що хакери і зразу зніс додаток. Тобто уявіть, ви встановлюєте додаток, який навіть не можете перевірити, поки не зайдете в нього. Але, щоб зайти і перевірити, треба подарувати дані, достатні для списання платежів з вашої карти. Який геній це придумав? Спробував подзвонити в банк, ну там, як взичайно, рободіва, якій мені так і не вдалось пояснити, що мені потрібен оператор - "вибачте" і кинула слухалку. Поки що велике розчарування і тверда 2 банку.
зъявился давно там помоему Дия надо короче ради фришных p2p не нужен
Райф нашел очень выгодное вложение денег и весьма грамотно обосновал
Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от пиковых уровней, хотя по-прежнему находятся ощутимо выше уровня 1П. Мы полагаем, что в 2024 году доходности вдоль кривой ОФЗ будут скорее снижаться при замедлении роста экономики, стабилизации инфляции, снижении проинфляционных рисков, ожидаемой во 2П нейтрализации монетарной политики. Отметим, что влияние фундаментальных факторов может быть ощутимо искажено спецификой рынка ОФЗ, его низкой ликвидностью". Минфин в 2024 году планирует нарастить объем размещений, несмотря на ожидаемое сокращение дефицита бюджета (в текущем году может составить 2-3 трлн руб., в следующем - 1,6 трлн руб., по оценке Минфина), отмечается далее в комментарии. "Нетто-объем заимствований за 2023 году сложится вблизи 2 трлн рублей (брутто 2,9 трлн руб. за вычетом погашений на 0,9 трлн рублей), в 2024 году - 2,6 трлн рублей нетто и 4,1 трлн рублей брутто, - указывают эксперты банка. - Фокус в размещениях ведомства планируется на долгосрочных ОФЗ-ПД. Фактор бюджетного канала при относительно стимулирующем характере фискальной политики остается одним из основных в части формирования повышенной премии за риск, он будет ограничивать потенциал снижения доходностей вдоль кривой ОФЗ в следующем году".
переведу с русского языка на понятный Сейчас очень выгодно купить облигации Минфина Московии, тобто профинансировать бюджет Московии 30% которого идёт на войну в Украине
nekefer написав:Сейчас очень выгодно купить облигации Минфина Московии, тобто профинансировать бюджет Московии 30% которого идёт на войну в Украине
Спасибо Райф
Штати розпочинали якесь розслідування але схоже на якийсь договорняк, тож згорнули та забули. Мабуть пізніше повернуться до цього питання, знов як після другої світової націоналізують банк на 10 років (як посібників нацистів)
Філія австрійського банку Raiffeisen Bank International пропонує "кредитні канікули" громадянам Росії, яких мобілізували на війну в Україні, тобто фактично підтримавши агресію, йдучи шляхом компаній, що співпрацювали з нацистами під час Другої світової.
Крім того, в описі умов кредитних канікул для російських мобілізованих російський «Райффайзенбанк» дійсно визнає так звані «ЛНР» і «ДНР» (вигадані Росією псевдоутворення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей) та називає війну в Україні «спецоперацією»: «заемщик..., призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)».