Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от пиковых уровней, хотя по-прежнему находятся ощутимо выше уровня 1П. Мы полагаем, что в 2024 году доходности вдоль кривой ОФЗ будут скорее снижаться при замедлении роста экономики, стабилизации инфляции, снижении проинфляционных рисков, ожидаемой во 2П нейтрализации монетарной политики. Отметим, что влияние фундаментальных факторов может быть ощутимо искажено спецификой рынка ОФЗ, его низкой ликвидностью".

Минфин в 2024 году планирует нарастить объем размещений, несмотря на ожидаемое сокращение дефицита бюджета (в текущем году может составить 2-3 трлн руб., в следующем - 1,6 трлн руб., по оценке Минфина), отмечается далее в комментарии.

"Нетто-объем заимствований за 2023 году сложится вблизи 2 трлн рублей (брутто 2,9 трлн руб. за вычетом погашений на 0,9 трлн рублей), в 2024 году - 2,6 трлн рублей нетто и 4,1 трлн рублей брутто, - указывают эксперты банка. - Фокус в размещениях ведомства планируется на долгосрочных ОФЗ-ПД. Фактор бюджетного канала при относительно стимулирующем характере фискальной политики остается одним из основных в части формирования повышенной премии за риск, он будет ограничивать потенциал снижения доходностей вдоль кривой ОФЗ в следующем году".

