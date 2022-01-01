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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2024 20:25
Re: Райффайзен Банк
2XL, ні.
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:32
Райф
Підкажіть, які картки краще відкрити для валютообміну через райффайзен банк і чи платне їх відкриття
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:55
Re: Райффайзен Банк
В іншій гілці писали, що упродовж двох тижнів буде неможливо замовити валюту з карти. Хтось може підтвердити?
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