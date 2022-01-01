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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:25

Re: Райффайзен Банк

2XL, ні.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:32

Райф

Підкажіть, які картки краще відкрити для валютообміну через райффайзен банк :roll: і чи платне їх відкриття :roll:
xgerman_ar
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:55

Re: Райффайзен Банк

В іншій гілці писали, що упродовж двох тижнів буде неможливо замовити валюту з карти. Хтось може підтвердити?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:46

  otshelnick1 написав:В іншій гілці писали, що упродовж двох тижнів буде неможливо замовити валюту з карти. Хтось може підтвердити?

Замовлення треба робити
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:16

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:19

  otshelnick1 написав:
  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
дзвінок ,видача коштів з рахунку, замовити кошти для касових операцій наприклад ви хочете продати ваш долар 1996'року і замовити 1000000 грн не вдасться
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:30

  otshelnick1 написав:
  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?

Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним
nickvp
 
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