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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2024 20:25
2XL, ні.
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Howl
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:55
В іншій гілці писали, що упродовж двох тижнів буде неможливо замовити валюту з карти. Хтось може підтвердити?
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otshelnick1
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:46
otshelnick1 написав:
В іншій гілці писали, що упродовж двох тижнів буде неможливо замовити валюту з карти. Хтось може підтвердити?
Замовлення треба робити
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sens
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:16
sens написав:
Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
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otshelnick1
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:19
otshelnick1 написав: sens написав:
Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
дзвінок ,видача коштів з рахунку, замовити кошти для касових операцій наприклад ви хочете продати ваш долар 1996'року і замовити 1000000 грн не вдасться
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sens
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:30
otshelnick1 написав: sens написав:
Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним
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nickvp
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