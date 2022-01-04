|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:14
Amethyst написав:
Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30
Якими видали?
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
|
Схожі теми
|
|285
|115150
|
Пон 08 січ, 2024 01:08
24589
|
|1047
|562441
|
Нед 07 січ, 2024 23:57
melkh
|
|232
|133005
|