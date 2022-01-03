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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:14

  Amethyst написав:Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30

Якими видали?
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:35

  nickvp написав:
  otshelnick1 написав:
  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?

Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним


Не унікальний. Аналогічна ситуація - вільний місць на найближчі 14 днів немає! :(
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Повідомлень: 8183
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