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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:14
Amethyst написав:
Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30
Якими видали?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:35
nickvp написав: otshelnick1 написав: sens написав:
Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?
Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним
Не унікальний. Аналогічна ситуація - вільний місць на найближчі 14 днів немає!
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:42
Arbitr написав: Amethyst написав:
Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30
Якими видали?
Троя.Всі емісійні, і мені і дружині
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:12
В різних відділеннях різна черга. Мені в одному запропонували через тиждень, попросила глянути інше - записали на післязавтра. Якщо є можливість, підготуйте список з кількох відділень, що вам підходять, підтримка подивиться чергу. Самі вони запропонувати альтернативні варіанти толком не можуть, у всякому випадку так у мене було.
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