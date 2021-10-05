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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:14

  Amethyst написав:Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30

Якими видали?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:35

  nickvp написав:
  otshelnick1 написав:
  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?

Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним


Не унікальний. Аналогічна ситуація - вільний місць на найближчі 14 днів немає! :(
V2
4
 
Повідомлень: 8210
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Подякували: 1358 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:42

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30

Якими видали?
Троя.Всі емісійні, і мені і дружині
Amethyst
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Повідомлень: 4988
З нами з: 05.05.21
Подякував: 383 раз.
Подякували: 935 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:43

  V2 написав: місць на найближчі 14 днів немає! :(
:shock:
"я охрєнєваю, дарагая рідакція!"©
flysoulfly
 
Повідомлень: 4206
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Подякував: 1480 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:12

  flysoulfly написав:
  V2 написав: місць на найближчі 14 днів немає! :(
:shock:
"я охрєнєваю, дарагая рідакція!"©


В різних відділеннях різна черга. Мені в одному запропонували через тиждень, попросила глянути інше - записали на післязавтра. Якщо є можливість, підготуйте список з кількох відділень, що вам підходять, підтримка подивиться чергу. Самі вони запропонувати альтернативні варіанти толком не можуть, у всякому випадку так у мене було.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:49

Re: Райффайзен Банк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:20

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

Овера не буде точно, а стосовно інших комісій - то все залежить від гривневих та валютних продуктів банку, які ви будете використовувати для цього. З мого власного досвіду - пара - картка АТБ та валютний рахунок для виплат - все без коміса.
1finanсier
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Повідомлень: 815
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