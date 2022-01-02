RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:14

  Amethyst написав:Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30

Якими видали?
Arbitr
 
Повідомлень: 239
З нами з: 07.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:35

  nickvp написав:
  otshelnick1 написав:
  sens написав:Замовлення треба робити
у чаті банк відповів, що зробити замовлення неможливо. То я і запитую, ще у когось були такі випадки?

Відповів там, відповім і тут. Ні, ваш випадок поки виглядає унікальним


Не унікальний. Аналогічна ситуація - вільний місць на найближчі 14 днів немає! :(
V2
4
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:42

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:Київ. Прийняли замовлення на видачу 1300уе на Пн. 8/1/24 с 16.30

Якими видали?
Троя.Всі емісійні, і мені і дружині
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 05.05.21
Подякував: 383 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:43

  V2 написав: місць на найближчі 14 днів немає! :(
:shock:
"я охрєнєваю, дарагая рідакція!"©
flysoulfly
 
Повідомлень: 4212
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:12

  flysoulfly написав:
  V2 написав: місць на найближчі 14 днів немає! :(
:shock:
"я охрєнєваю, дарагая рідакція!"©


В різних відділеннях різна черга. Мені в одному запропонували через тиждень, попросила глянути інше - записали на післязавтра. Якщо є можливість, підготуйте список з кількох відділень, що вам підходять, підтримка подивиться чергу. Самі вони запропонувати альтернативні варіанти толком не можуть, у всякому випадку так у мене було.
Melanor1
 
Повідомлень: 124
З нами з: 18.11.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:49

Re: Райффайзен Банк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
Повідомлень: 64
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:20

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

Овера не буде точно, а стосовно інших комісій - то все залежить від гривневих та валютних продуктів банку, які ви будете використовувати для цього. З мого власного досвіду - пара - картка АТБ та валютний рахунок для виплат - все без коміса.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:36

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

У мене два однакових пакета , відсотки з інших банків закидаю кожної п'ятниці з Моно,ізі,спорт,ПУМБ та бвр через їх р2р, купляю , один раз в місяць забираю готівку . За останні три місяці не було комісії - замовлення робив на різні відділення,в залежності від міста.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15679
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 31, 32, 33
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
329 220264
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 14:21
lov2108
ПроКредит Банк 1 ... 38, 39, 40
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
392 182922
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 13:39
sens
Банк Восток 1 ... 12, 13, 14
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
135 125903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 13:33
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2780)
03.02.2024 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.