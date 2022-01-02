Якими видали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2024 17:14
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:35
Не унікальний. Аналогічна ситуація - вільний місць на найближчі 14 днів немає!
Додано: Вів 09 січ, 2024 18:42
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:43
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:12
В різних відділеннях різна черга. Мені в одному запропонували через тиждень, попросила глянути інше - записали на післязавтра. Якщо є можливість, підготуйте список з кількох відділень, що вам підходять, підтримка подивиться чергу. Самі вони запропонувати альтернативні варіанти толком не можуть, у всякому випадку так у мене було.
Додано: Суб 03 лют, 2024 09:49
Re: Райффайзен Банк
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
Додано: Суб 03 лют, 2024 10:20
Овера не буде точно, а стосовно інших комісій - то все залежить від гривневих та валютних продуктів банку, які ви будете використовувати для цього. З мого власного досвіду - пара - картка АТБ та валютний рахунок для виплат - все без коміса.
Додано: Суб 03 лют, 2024 13:36
У мене два однакових пакета , відсотки з інших банків закидаю кожної п'ятниці з Моно,ізі,спорт,ПУМБ та бвр через їх р2р, купляю , один раз в місяць забираю готівку . За останні три місяці не було комісії - замовлення робив на різні відділення,в залежності від міста.
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